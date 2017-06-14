 أمير الكويت يهنئ الأمير محمد بن سلمان باختياره وليا للعهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير الكويت يهنئ الأمير محمد بن سلمان باختياره وليا للعهد

أمير الكويت يهنئ الأمير محمد بن سلمان باختياره وليا للعهد
المناطق_الرياض

بعث صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، أعرب فيها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة صدور الأمر الملكي باختيار سموه وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع سائلا سموه المولى تعالى لسموه كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه والإسهام في تحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

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