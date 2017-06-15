30 مليون لمكافآت طلاب تعليم عسير

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، صرف 30 مليون ريال تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات، في المدارس النائية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة ، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين ، وأبناء الموفدين للتدريس في الخارج .

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب بتعليم عسير الأستاذ علي صهفان، أن المبالغ المصروفة عن الفترة من شهر ربيع الأول لعام 1438 إلى نهاية شهر جمادى الآخرة من العام نفسه، لافتاً إلى أنه تم إيداع المبالغ المالية في حسابات أولياء أمور المستفيدين بعد أن استكملت إدارة خدمات الطلاب مسيرات الصرف اللازمة؛ مهيباً بالطلاب وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من إيداع المبالغ. وأضاف صهفان: أن إدارته تعمل على تطبيق دليل الخطوات الإجرائية لصرف مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات، المعتمد من وزارة التعليم