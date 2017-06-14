 “كبار العلماء” ترحب باختيار خادم الحرمين للأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“كبار العلماء” ترحب باختيار خادم الحرمين للأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد فعاليات ضخمة على مستوى الوطن العربي بمهرجان أبها يجمعنا وزير العدل الفرنسي فرنسوا بايرو يعلن انسحابه من الحكومة 30 مليون لمكافآت طلاب تعليم عسير أمير الكويت يهنئ الأمير محمد بن سلمان باختياره وليا للعهد استقرار أسعار النفط قرب أدنى مستوى في شهور 40 قتيلاً على الأقل بمعارك طائفية في إفريقيا الوسطى مجلس الأمن يصوت اليوم على نشر قوة إفريقية في الساحل وزير الداخلية البلجيكي يعلن التعرف على هوية منفذ تفجير بروكسل المغرب يستقبل أكثر من خمسة آلاف لاجئ معظمهم من الجنسية السورية “التجارة” تضبط عمالة تستغل مشغل نسائي في تخزين «تبغ التنباك» الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية في معظم مناطق المملكة

“كبار العلماء” ترحب باختيار خادم الحرمين للأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد

“كبار العلماء” ترحب باختيار خادم الحرمين للأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد
المناطق_واس

رحبت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء باختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.

وقالت: إننا نرحب بهذا الاختيار الموفق لما عرف عن سموه الكريم من الحرص التام على خدمة دينه ووطنه وأمته، كما ننوه بتأييد هيئة البيعة لهذا الاختيار الموفق، وبمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد على كتاب الله وسنة رسوله، وذلك دليل على ما تحظى به المملكة ولله الحمد من اجتماع للكلمة ووحدة للصف سائلين الله تعالى لسمو ولي العهد العون والتوفيق فيما أوكل إليه ولي الأمر من مهمات جسام، وبإذن الله هو خير من يقوم بها.

ودعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويبقيهما ذخراً للإسلام والمسلمين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>