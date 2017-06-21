المواطنون يعلنون المبايعة عبر هاشتق #ابايع_محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد

غرد المواطنون السعوديون من مختلف أرجاء المملكة مبايعين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد بعد أن صدر صباح اليوم الأربعاء الأمر الملكي بتعيينه ولياً للعهد.

وأطلق المواطنون هاشتاقاً على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” حمل عنوان #ابايع_محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد ، أعبروا فيه عن بيعتهم له وهنأوه بمناسبة اختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء.

واستشهد المبايعون بالإنجازات الكثيرة التي قدمها الأمير محمد بمن سلمان، وأيضا ما يتميز به من الحنكة والإدارة الاقتصادية، كما تمنوا له التوفيق والسداد والخير والاستقرار للبلاد.