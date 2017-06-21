 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري وملك الأردن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري وملك الأردن

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري وملك الأردن
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا اليوم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية هنأه فيه بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع ، متمنيا لسموه دوام التوفيق والسداد.
وقد أعرب سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس المصري على ما أعرب عنه من مشاعر نبيلة ، متمنيا لفخامته ولشعب مصر الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية هنأه فيه بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع، متمنياً لسموه دوام التوفيق والسداد.
وأعرب سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لجلالته على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة، سائلاً الله تعالى لجلالته ولشعب الأردن الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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