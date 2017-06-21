مؤسسة النقد تعلن عن قبول 141 طالباً وطالبة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن قبول 141 طالباً وطالبة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (وظيفتك_وبعثتك) التابع لوزارة التعليم بنسخته الثانية عشرة.

وأوضحت أنه للمرة الثانية على التوالي تشارك المؤسسة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (وظيفتك_وبعثتك) للقيام بدور تنسيقي بين وزارة التعليم والجهات التي تشرف عليها المؤسسة، حيث قامت بالتواصل مع القطاع المصرفي، وقطاع التأمين، وقطاع التمويل لمعرفة احتياجاتهم التخصصية في مختلف الوظائف وبما يتماشى مع خططهم الوظيفية، لرفع احتياجاتهم لوزارة التعليم، التي أعلن عنها مؤخراً.

وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي سعيها الدائم نحو دعم جميع البرامج والمبادرات الهادفة لتوطين الوظائف في القطاع المالي بالعناصر الوطنية بما يتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020 وصولاً لرؤية المملكة 2030.

وتعمل مؤسسة النقد على زيادة نسب السعودة في القطاع المالي حيث تجاوزت النسبة 90%‏ في القطاع البنكي و 58%‏ في قطاع التأمين.

وبينت أن توزيع الطلاب والطالبات المقبولين جاء على النحو التالي: 34 مبتعثاً لمرحلة البكالوريوس، و101 مبتعث لمرحلة الماجستير، و6 لمرحلة الدكتوراه.