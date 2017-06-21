 طيران الأمن يكثف طلعاته خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

طيران الأمن يكثف طلعاته خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك مؤسسة النقد تعلن عن قبول 141 طالباً وطالبة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري وملك الأردن المواطنون يعلنون المبايعة عبر هاشتق #ابايع_محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد “كبار العلماء” ترحب باختيار خادم الحرمين للأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد فعاليات ضخمة على مستوى الوطن العربي بمهرجان أبها يجمعنا وزير العدل الفرنسي فرنسوا بايرو يعلن انسحابه من الحكومة 30 مليون لمكافآت طلاب تعليم عسير أمير الكويت يهنئ الأمير محمد بن سلمان باختياره وليا للعهد استقرار أسعار النفط قرب أدنى مستوى في شهور 40 قتيلاً على الأقل بمعارك طائفية في إفريقيا الوسطى مجلس الأمن يصوت اليوم على نشر قوة إفريقية في الساحل

طيران الأمن يكثف طلعاته خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك

طيران الأمن يكثف طلعاته خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك
المناطق - واس

كثفت القيادة العامة لطيران الأمن بوزارة الداخلية طلعاتها الجوية عبر طائراتها خلال العشر الأواخر من رمضان في مكة المكرمة، حيث ترصد الطلعات المتتابعة للطائرات على مدار اليوم والليلة الحالة الأمنية والحركة المرورية في العاصمة المقدسة، وذلك لإعداد تقارير مصورة لكل ما يتم مسحه جوا إلى الجهات المختصة، التي تتابع وتحلل هذه التقارير وتتخذ إجراءاتها الخاصة بذلك, وتساعد في حفظ الأمن وتسهيل الحركة وفك الاختناقات المرورية .
وأوضح قائد طيران الأمن اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي أن خطة القيادة لموسم رمضان الحالي تسير حسب ما هو محدد لها وحسب التدرج في حالة الجاهزية التي تتناسب مع التقدم بالشهر وزيادة أعداد المعتمرين، مبيناً أنه في ليلة الـ 27 من رمضان وما يتبقى من الشهر الفضيل ستكون ذروة الجاهزية والتواجد في سماء العاصمة المقدسة, كما أن الطلعات الجوية متواصلة بتمشيط الأجواء فوق الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية والطرق المؤدية إلية بمشاركة أكثر من طائرة بالطلعة الواحدة .
وبين اللواء الحربي أنه جرى دعم قاعدة طيران الأمن بمنطقة مكة المكرمة بقوى بشرية وطائرات إضافية وتجهيزات فنية مختلفة، وكذلك تشغيل قاعدة طيران الأمن الموسمية بالمشاعر المقدسة، علاوة على جاهزية الطائرات المتواجدة في قواعد طيران الأمن بالمناطق للإقلاع الفوري لدعم الموقف متى ما تطلب الأمر ذلك، موضحاً أن طائرات الأمن تنفذ جميع المهمات الإنسانية والأمنية المختلفة وتقدم الدعم اللوجيستي لجميع الأجهزة الحكومية، وذلك عبر طائرات مزودة بأحدث أجهزة المراقبة والمتابعة والتحليل والرصد للظواهر الأمنية والمرورية، مؤكداً أن طيران الأمن مستمر في تنفيذ مهامه الاعتيادية الإنسانية والأمنية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>