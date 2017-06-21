الجيش الباكستاني يسقط طائرة تجسس إيرانية تجاوزت حدودها

أعلنت باكستان فجر اليوم الأربعاء عن نجاح قواتها في إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار كانت تقوم بمهمة تجسس داخل الأجواء الباكستانية.

وأوضح مسئولون باكستانيون أن القوات الجوية الباكستانية رصدت تحركات لطائرة تجسس إيرانية بدون طيار كانت تحلق في أجواء إقليم بلوشستان المحاذي لإيران، وقامت مقاتلة باكستانية من طراز “جي أف ـ 17 ـ الرعد” بتعقبها واسقاطها.

وأضاف المسئولون الباكستانيون أن الطائرة الإيرانية سقطت في منطقة “بنجكور” الباكستانية، وقامت السلطات الباكستانية بالسيطرة على حطامها.

وأكد المسئولون الباكستانيون بأن الطائرة الإيرانية كانت في مهمة تجسس داخل الأجواء الباكستانية.