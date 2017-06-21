محافظ عنيزة يختتم فعاليات الخيمة الرمضانية لنزلاء السجن

شهد محافظ عنيزة المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم السليم ختام الأنشطة الرمضانية في سجن محافظة عنيزة وفور وصولة لمقر السجن دشن مكتبة الدكتور عبدالرحمن العبدالله المشيقح الملحقة في مبنى السجن .. حيثُ تكفل د. المشيقح بكامل تجهيزات المكتبة وتأثيثها وتوفير آلاف من الكتب المناسبة في مختلف صنوف العلوم والمعرفة كما تكفل بتوفير عدداً من أجهزة الحاسب الآلي بالمكتبة .. ثم أشرف المحافظ “السليم” على توقيع اتفاقية التعاون بين لجنة تراحم التي مثلها الأستاذ عبدالرحمن الجوهر رئيس مكتب لجنة تراحم لرعاية السجناء بمحافظة عنيزة وأكاديمية الحنطي، ومثلها مديرها العام الأستاذ يوسف الحنطي برعاية جمعية البر الخيرية في عنيزة ومؤسسة عبدالعزيز بن محمد العوهلي الخيرية؛ إذ تضمنت الاتفاقية تدريب النزلاء في مجالات الحاسب الآلي واللغة الانجليزية وغيرها من الدورات التي تشغل أوقات النزلاء بما يعود عليهم بالنفع .. عقب ذلك تابع المحافظ المباراة الختامية في البرنامج الرياضي وسلم الجوائز للفرق الفائزة كما كرم رعاة البرامج المتنوعة التي تقدم للنزلاء؛ وفى ختام الحفل أدلى محافظ عنيزة بتصريحه قائلاً : “سُعدت هذه الليلة بزيارة السجن ومتابعة الأنشطة والبرامج التي تقدم للنزلاء، وأُعبر عن إعجابي وتقديري للدور الرائد الذي تقوم به إدارة السجن تحت إشراف وتوجيه مدير إدارة السجون بمنطقة القصيم اللواء فهد النعيم و لجنة تراحم “وتابع” : كما أُثمن للدكتور عبدالرحمن المشيقح هذه البادرة المتمثلة بإنشاء مكتبة داخل مبني السجن سيعود نفعها بإذن الله تعالى على النزلاء”.

ومن جانبه أفاد الدكتور عبدالرحمن المشيقح : “أتمنى أن تكون للمكتبة منافع كثيرة على نزلاء السجن وهدفي أن تمكنهم من قضاء أوقاتهم داخل المكتبة والتزود بالعلوم المفيدة ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم العالي عن طريق برامج التعليم عن بعد من خلال الاستفادة من أجهزة الحاسب الآلي الموجودة بالمكتبة مشيراً إلى أن المكتبة تضم أكثر من 3000 عنوان في شتى العلوم والمعارف.

وأضاف اللواء فهد النعيم مدير عام سجو منطقة القصيم : “أُقدم خالص الشكر والتقدير لمحافظ عنيزة على مشاركتنا الاحتفالية هذا المساء كما أقدم الشكر للدكتور عبدالرحمن المشيقح على هذه المبادرة الخيرية والاجتماعية؛ التي تؤكد صدق وطنية الدكتور عبدالرحمن المشيقح وحرصه التام على تقديم مبادرة اجتماعية رائدة ومتميزة .. كما أثنى “اللواء النعيم” فى تصريحه للإعلاميين على اتفاقية التعاون مع أكاديمية الحنطي لتدريب النزلاء والجهود التي تبذلها لجنة تراحم لخدمة النزلاء.

بعد ذلك بدأت برامج الاعتكاف وسلسة الدروس العلمية والفقهية، والتي انطلقت في أول العشر المباركة في هذا الشهر الكريم .. إذ تجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذه الخيمة الرمضانية، هو مشاركة النزلاء في هذا الشهر المبارك، واستثمار أوقاتهم وإشعارهم بمدى قرب تلك المؤسسات المُجتمعية والجهات الدعوية التي كانت معهم ومن حولهم، وتلمُّس احتياجاتهم الاجتماعية والنفسية ومساعدتهم في تخطّي الجوانب السلبية وإيجاد الحلول المناسبة لهم؛ إضافة إلى اكتشاف القدرات والمواهب والعمل على صقلها وتطويرها؛ كذلك من أهم الأهداف، تقليل الضغوط التي قد تؤثر على النزلاء أثناء فترة قضائهم محكومياتهم.