أمير القصيم يشهد حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك

يشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم حفل أهالي المنطقة الذي سيقام بمناسبة عيد الفطر المبارك مساء يوم العيد ، وذلك في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

حيث سيتضمن برنامج الاحتفال المعد بهذه المناسبة عددا من الفقرات والفعاليات ، منها قصائد شعرية وأناشيد وطنية ولوحات فلكورية والعرضة السعودية.

يذكر أن الفعاليات التي تضم برامج ترفيهية ومتنوعة موجهة للعائلات والأطفال والشباب ستتواصل طوال أيام العيد في 16 حياً من أحياء مدينة بريدة ، وعدد من محافظات ومراكز المنطقة.