 تعرف على سيرة وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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تعرف على سيرة وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف

تعرف على سيرة وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف
المناطق - الرياض

شملت الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، تعيين الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزيرا للداخلية.

والوزير الجديد يبلغ من العمر (34 عامًا) إذ أنه من مواليد عام 1983، وبالتالي هو من أصغر وزراء الداخلية في تاريخ المملكة، وهو متزوج ولديه من الأبناء (نايف وأحمد وسعود ومحمد).

تخرج الأمير عبدالعزيز في مدارس الظهران الأهلية القسم الإداري، وتلقى التعليم الجامعي في جامعة الملك سعود قسم القانون.

عمل بعدها عدة سنوات في القطاع الخاص، وكلفه الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز بعضوية اللجنة العليا لجائزة نايف بن عبدالعزيز للسنة النبوية، كما كلفه بعضوية اللجنة العلمية للجائزة.

وكلفه الملك سلمان بعد أن تولى سدة الحكم في السعودية مطلع العام 2015، بالعمل مستشارًا بالديوان الملكي، حيث عمل فترة في إدارة الحقوق وثم في إدارة الأنظمة، وبعد ذلك في الإدارة العامة للحدود بالديوان الملكي بالإضافة لوحدة المستشارين.

ومن ثم عمل لمدة ستة أشهر في الشعبة السياسية، كما عمل بعدها مستشارًا في مكتب وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ليصدر أمر ملكي في مايو من العام الماضي بتعيينه مستشارًا لوزير الداخلية الذي انتقل منه اليوم الأربعاء إلى منصب الوزير.

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