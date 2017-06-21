تحطم مروحية عسكرية سودانية ومقتل طاقمها

أعلنت الجيش السوداني، في بيان الأربعاء، تحطم طائرة عسكرية الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أسفر عن مقتل طاقمها المؤلف من 4 أفراد.

وأفاد البيان بـ”تحطم طائرة عمودية من طراز ( ميغ 17) تابعة للقوات المسلحة مساء أمس الثلاثاء.. بعد إقلاعها من مدينة دنقلا في مهمة رسمية إلى مدينة الدبة”.

وأضاف أن الحادث وقع “بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى استشهاد جميع أفراد طاقم الطائرة المكون من أربعة أفراد”.

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن والي منطقة الشمالية، علي عوض محمد موسى، ومسؤولين محليين وقادة الأجهزة العسكرية والشرطية والامنية قاموا بزيارة موقع سقوط الطائرة.