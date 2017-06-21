 سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع بنسبة 5.5% عند (7334) وقيمة التداولات 10 مليار ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع بنسبة 5.5% عند (7334) وقيمة التداولات 10 مليار ريال

سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع بنسبة 5.5% عند (7334) وقيمة التداولات 10 مليار ريال
المناطق - الرياض

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم على مكاسب كبيرة بنسبة 5.5 % عند 7334 نقطة (382 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق في نحو عامين، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 9.96 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 159 شركة بينما انخفضت أسهم 12 أخرى.

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان يعد مهندس “رؤية 2030″، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي ووقف ارتهانه للنفط.

وفي موازاة هذه الخطوة، أعلنت السوق المالية انضمامها إلى قائمة المتابعة الخاصة بمؤشر “إم أي سي إيه” للأسواق الناشئة.

وقالت السوق في بيان إن القرار جاء “نتيجة ما حققته السوق المالية السعودية في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية تماشيا مع رؤية المملكة 2030 الداعية إلى بناء سوق مالية منفتحة على العالم”.

والمؤشر تأسس في العام 1988 ويضم 23 دولة تمثل 10 في المئة من قيمة الأسواق العالمية.

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