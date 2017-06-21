 منظمة التعاون الاسلامي ترحب باختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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منظمة التعاون الاسلامي ترحب باختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد

منظمة التعاون الاسلامي ترحب باختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد
المناطق - واس

رحّبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي , باختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – , لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع .
ورفع معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في تصريحٍ له بهذه المناسبة , التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على هذا الاختيار الموفق لِمَا لسمو الأمير محمد بن سلمان من خِبرة وحِنكة ورؤية في إدارة شؤون المملكة العربية السعودية , ولِمَا عُرف عن سموه من التفان في خدمة دينه ووطنه وأمته , ولحرصه في الدفع بخطواتٍ أوسع وأعمق نحو العمل الاسلامي المشترك لما فيه صالح الأمة الاسلامية .
وقال “إن النجاحات الداخلية والخارجية التي حققها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الفترة القصيرة الماضية , والتي كان آخرها النجاح الكبير الذي حققته القمة العربية الاسلامية في الرياض , جعلت منه رجل المرحلة” .
ودعا الدكتور العثيمين الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويوفقهما في خدمة الدين والوطن والأمة الاسلامية .

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