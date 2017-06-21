مقتل مواطن بإطلاق نار من مجهولين داخل مزرعته بالقطيف

لقي مواطن مساء امس مصرعه داخل مزرعته بمركز عنك من قبل مجهولين .

وقال المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه عند الساعة الثانية عشر من منتصف ليلة البارحة تبلغت شرطة محافظة القطيف عن اسعاف مواطن ثلاثيني لمستشفى عنك العام اثر تعرضه لعدة طلقات نارية وقد فارق الحياة متاثرا بالاصابات التي لحقت به ، وتشير المعلومات الاوليه عن تعرضه لاطلاق النار من قبل شخصين اثناء تواجده بداخل مزرعته ببلدة عنك بمحافظة القطيف . باشر المختصون بالشرطة اجراءات الضبط الجنائي وجمع الاستدلال للكشف عن ملابسات الجريمة ودوافعها .