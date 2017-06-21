 مقتل مواطن بإطلاق نار من مجهولين داخل مزرعته بالقطيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مقتل مواطن بإطلاق نار من مجهولين داخل مزرعته بالقطيف أمير المهمات الصعبة.. مسيرة ولي العهد محمد بن سلمان منظمة التعاون الاسلامي ترحب باختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع بنسبة 5.5% عند (7334) وقيمة التداولات 10 مليار ريال تحطم مروحية عسكرية سودانية ومقتل طاقمها تعرف على سيرة وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف أمير القصيم يشهد حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك محافظ عنيزة يختتم فعاليات الخيمة الرمضانية لنزلاء السجن الجيش الباكستاني يسقط طائرة تجسس إيرانية تجاوزت حدودها 17 ألف مستفيداً من حملة “وطن بلا مخالف” في جوازات القصيم مؤسسة السويلم الخيرية بالبكيرية تقيم إفطار جماعي بمشاركة الأيتام بلدية عيون الجواء تنهي استعداداتها لاحتفالات عيد الفطر وتجهز الميادين

مقتل مواطن بإطلاق نار من مجهولين داخل مزرعته بالقطيف

مقتل مواطن بإطلاق نار من مجهولين داخل مزرعته بالقطيف
المناطق - عبدالله السعيدي
لقي مواطن مساء امس مصرعه داخل مزرعته بمركز عنك من قبل مجهولين .
وقال المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه عند الساعة الثانية عشر من منتصف ليلة البارحة تبلغت شرطة محافظة القطيف عن اسعاف مواطن ثلاثيني لمستشفى عنك العام اثر تعرضه لعدة طلقات نارية وقد فارق الحياة متاثرا بالاصابات التي لحقت به ، وتشير المعلومات الاوليه عن تعرضه لاطلاق النار من قبل شخصين اثناء تواجده بداخل مزرعته ببلدة عنك بمحافظة القطيف . باشر المختصون بالشرطة اجراءات الضبط الجنائي وجمع الاستدلال للكشف عن ملابسات الجريمة ودوافعها .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>