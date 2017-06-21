افتتاح الطريق الموازي لنفق طريق الملك عبدالله في محافظة الخبر

كشفت أمانة المنطقة عن افتتاح الطريق الموازي لنفق طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز في محافظة الخبر، والدي يعتبر من أهم المشاريع الحيوية التي تنفذها بلدية الخبر.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا في بيان صحافي، أن إفتتاح الطريق تم صباح اليوم الاربعاء الموافق 26/9/1438هـ، مشيرا الى أن المشروع يتضمن 3 حارات لكل إتجاه ومواقف جانبه للسيارات وأرصفة للمشاة , لافتا الى أن افتتاح هذا الجزء يأتي بعد الانتهاء من العمل فيه, وتمهيدا لأعمال الربط المزمع تنفيذها لربط النفق بامتداد طريق الملك عبدالله باتجاه الشرق والغرب, حيث سيتم بعدها افتتاح كامل المشروع.

وأكد على أن نسبة الإنجاز بلغت 98% من مشروع التقاطع في الوقت الحالي والذي يتضمن نفقا على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز , يعلوه دوار وجسر على امتداد شارع الملك عبدالعزيز .

وأردف: “مشروع نفق وجسر تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز بالخبر، من أهم المشاريع الحيوية بالمحافظة نظرا لإسهامه، عند اكتمال تنفيذه وافتتاحه، في تسهيل الحركة المرورية من وإلى وسط الخبر”.

وتابع: “المشروع عبارة عن ثلاثة مستويات تتضمن جسر في اتجاه طريق الملك عبدالعزيز ونفق في اتجاه طريق الملك عبدالله ودوار في منسوب الأرض الطبيعية بقيمة إجمالية 282 مليون ريال”.

وقال “الملا”: “يشمل مشروع تقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع الملك عبدالعزيز نفق على امتداد طريق الملك عبدالله بطول 935 متراً بثلاثة مسارات رئيسة، يعلوه دوار لتسهيل حركة التقاطع وجعلها حره، وجسر أعلى الدوار باتجاه طريق الملك عبدالعزيز بطول 700 متر يتضمن مسارين لكل اتجاه”.

