 وزير العمل يرفع التهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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وزير العمل يرفع التهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد

وزير العمل يرفع التهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد
المناطق - واس

رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص باسمه وباسم منسوبي الوزارة، التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الملكية الغالية باختياره ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
وقال الغفيص: “باسمي واسم منسوبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نهنئ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالثقة الملكية باختياره ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ونبايعه على السمع والطاعة في السراء والضراء، وفي المنشط والمكره، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه ويمده بعونه وتوفيقه لخدمة دينه ثم ملكه ووطنه، وأن يؤيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بنصره وتوفيقه، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، والرخاء والاستقرار ورغد العيش للمواطنين، وأن تواصل مملكتنا الغالية بقيادتها الحكيمة مسيرة التقدم والازدهار والتنمية في جميع المجالات”.

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