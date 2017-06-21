 وزير العدل يرفع التهنئة للأمير محمد بن سلمان على الثقة الملكية باختياره ولياً للعهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير العدل يرفع التهنئة للأمير محمد بن سلمان على الثقة الملكية باختياره ولياً للعهد وزير العمل يرفع التهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد أمين الشرقية يهنئ سمو الأمير محمد بن سلمان لتعيينه ولياً للعهد محافظ الخرج يستقبل المبايعين للأمير محمد بن سلمان بعدد صلاة التراويح جمعية تأهيل بعنيزة توقع عقداً تطوعياً مع فريق مران اجراء أول عملية جراحية لقلب طفل مفتوح بمركز القلب بمستشفى الولادة ببريدة مدير تعليم الشرقية يهنئ الأمير محمد بن سلمان اختياره وليا للعهد بلدية شرق الدمام: 400 رجل نظافة، وزراعة 850 ألف زهرة في نطاق البلدية استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك افتتاح الطريق الموازي لنفق طريق الملك عبدالله في محافظة الخبر مقتل مواطن بإطلاق نار من مجهولين داخل مزرعته بالقطيف أمير المهمات الصعبة.. مسيرة ولي العهد محمد بن سلمان منظمة التعاون الاسلامي ترحب باختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد

وزير العدل يرفع التهنئة للأمير محمد بن سلمان على الثقة الملكية باختياره ولياً للعهد

وزير العدل يرفع التهنئة للأمير محمد بن سلمان على الثقة الملكية باختياره ولياً للعهد
المناطق - واس

نوه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمضامين الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، – حفظه الله- واختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد.
وأوضح أن الأوامر الملكية ترسم مستقبلاً مشرقاً للمملكة، بإذن الله، وأن من شأنها مواصلة مسيرتها التنموية ورؤيتها الطموحة، كما أنها تمثل تأكيداً على عمق الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وحرصه أيده الله على مواكبة وطننا الغالي لاحتياجات المرحلة الحالية، بما يضمن استمرار مسيرة التنمية والبناء التي يشهدها الوطن في مختلف المجالات، ويعزز الأسس المتينة لاستقراره ويرسخ وحدته وقوته .
‏ورفع معاليه التهنئة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – على الثقة الملكية الغالية باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، مقدماً مبايعته لسموه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، مقدما الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف على ما بذله من جهد لخدمة دينه وملكه ووطنه.
وسأل معاليه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويوفقه لكل خير، وأن يوفق سمو ولي العهد لكل ما فيه مصلحة البلاد والعباد وأن يديم الله على المملكة وشعبها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>