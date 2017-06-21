وزير العدل يرفع التهنئة للأمير محمد بن سلمان على الثقة الملكية باختياره ولياً للعهد

نوه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمضامين الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، – حفظه الله- واختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد.

وأوضح أن الأوامر الملكية ترسم مستقبلاً مشرقاً للمملكة، بإذن الله، وأن من شأنها مواصلة مسيرتها التنموية ورؤيتها الطموحة، كما أنها تمثل تأكيداً على عمق الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وحرصه أيده الله على مواكبة وطننا الغالي لاحتياجات المرحلة الحالية، بما يضمن استمرار مسيرة التنمية والبناء التي يشهدها الوطن في مختلف المجالات، ويعزز الأسس المتينة لاستقراره ويرسخ وحدته وقوته .

‏ورفع معاليه التهنئة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – على الثقة الملكية الغالية باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، مقدماً مبايعته لسموه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، مقدما الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف على ما بذله من جهد لخدمة دينه وملكه ووطنه.

وسأل معاليه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويوفقه لكل خير، وأن يوفق سمو ولي العهد لكل ما فيه مصلحة البلاد والعباد وأن يديم الله على المملكة وشعبها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.