“الخطوط السعودية” تفوز بجائزة شركة الطيران الأكثر تحسناً خلال 2017

نالت الخطوط السعودية، أمس (الثلاثاء)، جائزة أكثر شركات الطيران تحسناً خلال عام 2017، بعدما قفزت في الترتيب العالمي 31 درجة، لتصبح المركز 51 بعد أن كانت في المركز 82 عام 2016.

ومنحت منظمة “سكاي تراكس” الخطوط السعودية الجائزة الأولى تحت هذا التصنيف (الأكثر تحسناً)، بعدما سجلت تقدماً ملحوظاً في الوفاء بمتطلبات التقييم خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وتختص شركة سكاي تراكس ومقرها بالعاصمة البريطانية لندن، بتقييم وتصنيف أداء وخدمات شركات الطيران والمطارات وتُعنى بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين كما تقوم من خلال برامج التقييم والمراجعات التي تقوم بها بترتيب شركات الطيران والمطارات في قوائم تستند إلى مستوى الأداء والخدمات.