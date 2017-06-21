أعلن تفاصيل فعاليات المهرجان ودعم بمليوني ريال.. الدكتور الشمري : الإعلام شريك استراتيجي مهم في مهرجان صيف الباحة

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة قرب تدشين فعاليات صيف هذا العام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود أمير الباحة أول أيام العيد بغابة رغدان وقد حضر المؤتمر محافظي المحافظات وأمين الباحة الدكتور على السواط ورؤساء اللجان العاملة في المهرجان وعدد كبير من الإعلاميين وذلك بمقر المركز الإعلامي بمدينة الباحة.

وأشار الدكتور الشمري في كلمته الافتتاحية للمؤتمر إلى أن فعاليات المهرجان تجد كل الاهتمام والرعاية من سمو امير المنطقة كما دعم بمليوني ريال .

وأوضح الدكتور الشمري أن مهرجان صيف هذا العام سيحظى بفعاليات وأنشطة مختلفة تتجاوز 420 فعالية تلبي كافة شرائح ورغبات المجتمع من فعاليات ترويحية وترفيهية وثقافية، وكذلك اجتماعية ورياضية وتسويقية، وأن اللجان في الباحة والمحافظات تبذل جهوداً كبيرة بكافة لجانها بالتعاون مع كافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لجعل المهرجان ناجحاً ومميزاً في ظل التنافس الذي تشهده المحافظات.

ولفت الدكتور الشمري ان مهرجان صيف الباحة لايمكن ان يكتب له النجاح الا بتضافر الجهود والعمل بجد ورسم الاليات والاستراتيجيات التي تحقق تطلعات المواطن والمقيم والزائر الى جانب التفكير في منهجية علمية تعمل على نجاحه. وأثنى الدكتور الشمري على الدور الكبير لوسائل الإعلام في إنجاح أي منشط وأعتبر الإعلام جزءا أساسيا وشريكا في مسيرة التنمية مؤكداُ على أن الاعلام شريك استراتيجي في المهرجان وشدد على أهمية دور الاعلام في الترويج والتسويق للمنطقة سياحيا وكذلك في جانب الاستثمار.

عقب ذلك كشف أمين الباحة ومحافظي المحافظات ورؤساء اللجان العاملة عن الجهود المبذولة والاستعدادات للمهرجان والفعاليات والترتيبات لانطلاق المهرجان في مدينة الباحة والمحافظات المستهدفة ” المندق , بلجرشي . العقيق , القرى , بنى حسن ” كما استعرض مدراء المراكز الإعلامية بالمحافظات ما قدموه خلال الفترة الماضية وما سيقدمونه طيلة فترة المهرجان من برامج وجهود إعلامية ودعائية لتسويق الفعاليات في كافة أرجاء الوجهات السياحية بالمنطقة والتي تستهدف استقطاب الزوار والسائحين خلال فترة الصيف بالمنطقة. .

تلى ذلك عدد من المداخلات والمشاركات من مدير عام تعليم الباحة ورئيس لجنة الفعاليات بالباحة سعيد مخايش ورئيس هيئة السياحة بالمنطقة زاهر الشهري ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالباحة صالح بن علي آل محفوظ ومدير إدارة التطوير السياحي بالإمارة محمد لافي

وقد شهد المؤتمر طرح العديد من التساؤلات والاستفسارات من الإعلاميين وتقديم المقترحات والمبادرات التي وجدت تجاوب ورد بكل شفافية ووضوح من المسؤولين كما قام مدراء المراكز بالمحافظات بتوزيع دليل الفعاليات والمطبوعات الخاصة بمهرجان هذا العام.

أكد وكيل إمارة منطقة الباحة المشرف العام على اللجان المنظمة لمهرجان صيف الباحة 38هـ الدكتور حامد بن مالح الشمري أن منطقة الباحة شهدت تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبيرة والتي أسهمت في تعزيز البنية التحتية وأشار الى أن المهرجان سيكون متميزاً ومتفردا في فعالياته ونشاطاته حيث تم وضع استراتيجية وآلية جديدة من اجل نجاحه وتحقيق الاهداف المرجوة في دعم البرامج السياحيه والنمو لهذه المنطقة العريقة بجمالها وروعتها ومكانتها الطبيعية والمناخية والاجتماعية.