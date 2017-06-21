 بلدية الأرطاوية تشارك الاهالي فرحة العيد بفعاليات ترفيهية متنوعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

عروض الاكروبات الصيني وفرقة “كراميش” ضمن البرنامج الترفيهي لعيد الشرقية 38 منسوبو ومنسوبات تعليم الليث يبايعون الأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد غوغل.. تساعدك على إيجاد وظيفتك رئيس وأعضاء غرفة الشرقية يبايعون ولي العهد على السمع والطاعة حفل إفطار جماعي لفتيات دار شمل للإيواء تحت شعار “إبتسمي نحن معك” وعيدية للفتيات بقيمة 100 ألف ريال بلدية الأرطاوية تشارك الاهالي فرحة العيد بفعاليات ترفيهية متنوعة المملكة تدين وتستنكر هجوم محطة القطارات في بروكسل أعلن تفاصيل فعاليات المهرجان ودعم بمليوني ريال.. الدكتور الشمري : الإعلام شريك استراتيجي مهم في مهرجان صيف الباحة الشرطة الإماراتية تحبط محاولة انتحار شاب ألماني على الفيسبوك السيسي: أشقاء لنا يمولون الإرهاب ابتغاء “أوهام الهيمنة والسيطرة” “الخطوط السعودية” تفوز بجائزة شركة الطيران الأكثر تحسناً خلال 2017 شاهد.. طائرات خاصة تنقل كبار مسؤولي الدولة المدنيين والعسكريين لحضور مراسم البيعة لولي العهد

بلدية الأرطاوية تشارك الاهالي فرحة العيد بفعاليات ترفيهية متنوعة

بلدية الأرطاوية تشارك الاهالي فرحة العيد بفعاليات ترفيهية متنوعة
المناطق-فلاج الشعيفاني
استعدت بلدية الأرطاوية مبكرا لاحتفالات عطر الفطر المبارك لهذا العام 1438  واستنفرت كوادرها البشرية والآلية للتنظيم والتجهيز لهذه المناسبة السعيدة.
أكد ذلك لصحيفة المناطق المهندس عبدالرحمن الصالح رئيس بلدية الارطاوية قائلا تم الانتهاء بحمد الله من تركيب انارة الزينة والزخرفة على الاعمدة المحاذية للطريق العام وداخل الشوارع والميادين العامة وايضا في المراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية ، واشار المهندس الصالح في حديثه إلى مشاركة الأسرة والطفل فرحة العيد هذا العام  بمهرجان مميز وفعاليات متنوعة ستشهدها حديقة الملك سلمان ثاني وثالث أيام العيد السعيد  بمشاركة فرقة أزهار الترفيهية يتخللها ألعاب مائية ومسابقات وهدايا عيدية خاصة للاطفال وجوائز لكل الفئات واضاف المهندس الصالح بأنه تم تجهيز مسرح رئيسي بحديقة الملك سلمان ليحتضن العروض الترفيهية.
ويأتي تنظيم البلدية لفعاليات الاسرة والطفل ايمانا منها في تهيئة الاجواء المناسبة للعائلة واهمية  ان يستمتع الجميع بفرحة العيد وكذلك نشر الابتسامة والفرح على وجوه الاطفال واسرهم  كجزء من واجبها تجاه المجتمع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>