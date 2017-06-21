بلدية الأرطاوية تشارك الاهالي فرحة العيد بفعاليات ترفيهية متنوعة

استعدت بلدية الأرطاوية مبكرا لاحتفالات عطر الفطر المبارك لهذا العام 1438 واستنفرت كوادرها البشرية والآلية للتنظيم والتجهيز لهذه المناسبة السعيدة.

أكد ذلك لصحيفة المناطق المهندس عبدالرحمن الصالح رئيس بلدية الارطاوية قائلا تم الانتهاء بحمد الله من تركيب انارة الزينة والزخرفة على الاعمدة المحاذية للطريق العام وداخل الشوارع والميادين العامة وايضا في المراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية ، واشار المهندس الصالح في حديثه إلى مشاركة الأسرة والطفل فرحة العيد هذا العام بمهرجان مميز وفعاليات متنوعة ستشهدها حديقة الملك سلمان ثاني وثالث أيام العيد السعيد بمشاركة فرقة أزهار الترفيهية يتخللها ألعاب مائية ومسابقات وهدايا عيدية خاصة للاطفال وجوائز لكل الفئات واضاف المهندس الصالح بأنه تم تجهيز مسرح رئيسي بحديقة الملك سلمان ليحتضن العروض الترفيهية.