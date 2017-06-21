حفل إفطار جماعي لفتيات دار شمل للإيواء تحت شعار “إبتسمي نحن معك” وعيدية للفتيات بقيمة 100 ألف ريال

أقامت إدارة المسئولية الاجتماعية بشركة راشد الراشد وأولاده ممثلة بالأستاذ عبدالمنعم بن راشد الراشد حفل إفطار جماعي لفتيات دار عائشة الراشد رحمها الله لإيواء الفتيات وتم خلال الحفل تقديم محاضرة بعنوان ” التفاؤل في الحياة ” قدمها المهندس عدنان بن عبدالله العفالق المستشار الأسري وذكر فيها آليات التعامل مع الصعوبات في الحياة من خلال التفاؤل استذكار الفرص التي يمكن تعزيزها والعمل على تنميتها وأستعرض العديد من النماذج التاريخية من المبدعين والمتميزين الذين تحدوا المصاعب في الحياة.

كما قدم كلمة “الراشد” الأستاذ عبدالمحسن السلطان المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمبرز رحب فيها بالحضور من فتيات الدار والعاملين فيه في هذا الحفل الذي يأتي ضمن مبادرات المسئولية الاجتماعية بشركة راشد الراشد وأولادة ومشاركتها في الأعمال والمشاريع الاجتماعية والوطنية وقال أنقل لكم تحيات والدكم الأستاذ عبدالمنعم الراشد ونقل تهنئته لهن بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك كما قدم شكرة لإدارة فندق الانتركونتننتال الأحساء ممثلاً بالأستاذ محمد بن عبدالرحمن العفالق على المساهمة في رعاية هذا الحفل وجميع برامج الأيتام واليتيمات في المنطقة.

فيما ألقى الأستاذ عبدالعزيز الجوهر نائب رئيس مجلس شباب المنطقة الشرقية بإمارة المنطقة الشرقية كلمة تحفيزية لحث الفتيات على الاهتمام بالذات وتعزيز المهارات الشخصية وتعزيز المواهب وأهمية ذالك وقدم خلال الكلمة لكتاب “كن قوياً” للكاتبة ديمي لوفاتو

وفي ختام الحفل تم تقديم عيدية للفتيات بقيمة مائة ألف ريال بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك