رئيس وأعضاء غرفة الشرقية يبايعون ولي العهد على السمع والطاعة

أشاد أعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله– بتعيين صاحبالسموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد ونائبًا ل رئيسمجلس الوزراء ووزيرًا للدفا ع، مبايعين سموه على كتاب الله وسنة نبيه وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره، معتبرين القرار دافعًا قويًا لمسيرة التنمية التي بدأت ها المملكة منذ إعلان برنامجها الوطني 2020م ورؤيتها 2030م ، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني بالاستفادة من كافة مكامن القوة التي تمتلكها المملكة، مؤكدين أن هذه الخطوة تدعم حالة الحراك الذي تشهده البلاد في مختلف المناحي وتأتي انسجامًا مع مسيرة البلاد بالاعتماد على الطاقات الشابة.

ورفع رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن صالح العطيشان، أسمى آيات التهاني لصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية الغالية بتعيينه وليًا للعهد، وقال إن تعيين سموّه وليًا للعهد، يدعم بقوة مسيرة النهضة والتنمية الشاملة التي تتبعها البلاد كما يُعزز من دور المملكة إقليمًا ودوليًا لما عُرف عن سموّه جهوده السياسية والدبلوماسية وهو ما بدا جليًا في زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة واختياره للمملكة كأول محطة خارجية له بعد توليه الحكم، مؤكدًا أن تعيين سموّه وليًا للعهد –الذي يعي جيدًا أهمية قطاع الأعمال– يعد دافعًا قويًا في تحقيق التنمية المستدامة القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص كلاً حسب دوره، كما يدعم مشاركة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية، وهو من البنود الأساسية التي انطلقت على أساسها رؤية المملكة 2030م بإعلاء دور القطاع الخاص في التنمية.

وأشاد من جانبه، نائب رئيس غرفة الشرقية، حسن بن مسفر الزهراني، بالثقة الملكية، قائلاً: إن تعيين سموه يُمثل قيمة مُضافة للحالة التنموية التي تعيشها البلاد، مؤكدًا أن ذلك لم يكن مستغربًا لما حققه سموّه من نجاحات سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، واصفًا القرار بأنه يُعبر عن مدى التماسك في الأسرة الحاكمة وأيضًا مدى السلاسة في انتقال السلطة مما يعكس قيم الوحدة والتآلف وتماسك البيت الداخلي.

فيما أكد نائب رئيس الغرفة محمد بن سعد الفراج، أن صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان، هو مهندس السياسات الاقتصادية الأخيرة، التي أعادت صياغة الاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر الدخل الوطني دون الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، متمنيًا لسموه التوفيق والسداد في قيادة شؤون البلاد مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- إلى آفاق من التطور والازدهار من أجل تحقيق آمال وتطلعات الوطن والمواطنين.

وهنأ أمين عام غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالثقة الملكية بتعيينه وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع، منوهًا بما يتمتع به سموه من صفات القيادات الشابة القادرة على تجاوز التحديات، لافتًا الى أنه كان منذ تعيينه وليًا لولي العهد مثالاً يُحتذى به في القيادة والإدارة ونجح في تحقيق طفرة ونقلة نوعية في المجال الاقتصادي نلمسها نحن في قطاع الأعمال ويلمسها المواطن العادي في كافة تفاصيل حياته.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رشيد بن عبدالله الرشيد، إن تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد، هو موضع ترحيب وابتهاج لنا جميعًا في قطاع الأعمال، فهو الذراع الشابة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظهالله–، الذي اس تطاع أن ينجح وبجدارة في إعادة صياغة الاقتصادالسعودي نحو النم و الازدهار والاستفادة من كافة مقومات القوةالتي تمتلكها الممل كة، متمنيًا تحقيق المزيد من ال إنجازات.

وثمّن العضو فيصل بن عبدالله فؤاد أبوبشيت، مواقف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ناحية قطاع الأعمال والتي كان لها كبير الأثر حسب قوله في إفساح المجال للقطاع بإشراكه في مسيرة التنمية التي انطلقت، مؤكدًا أن المملكة تتفاعل مع القيادات الشابة القادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة النمو والتنمية.

ومن ناحيته اعتبر العضو نايف بن ثلاب القحطاني، قرار تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد امتدادًا للقرارات الحكيمة للقيادة الرشيدة بتعيين العديد من القيادات الشابة في عدد من المناصب العليا وبذلك عكست رؤيتها الثاقبة في إدارة البلاد وتوليه الأمور لأصحاب الكفاءة والقدرة، لافتًا إلى الصفات القيادية والرؤية الثاقبة التي يتمتع بها سموّه.

وأوضح العضو إبراهيم آل الشيخ الدوسري، مدى ثقته بوصفه كمواطن ورجل أعمال في القرارات والأوامر الملكية بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد، وأن سموّه، أهل لذلك، فهو ابن قائد المسيرة، الذي أثبت حنكته في إدارة أصعب الملفات الاقتصادية وإعادة ترتيب الاوضاع بما يتناسب ومتطلبات العصر الحديث.

أما العضو بندر الجابري، اعتبر تعين سموّه وليًا للعهد خطوة كبرى نحو الاعتماد على العناصر الشابة، لافتًا إلى التغيرات الكبرى الحاصلة في الإطار الإقليمي والدولي تستوجب الاستعانة أكثر بالقيادات الشابة القادرة على مسايرة الأوضاع وفقًا لمتطلبات العصر الحديث، وأكد الجابري، على أن الأوامر الملكية بتعيين سموّه وليًا للعهد وما سبقها من قرارات بتعيين العنصر الشبابي في العديد من المناصب، إنما يؤكد مدى رغبة قيادتنا الرشيدة في إدخال العنصر الشبابي ضمن تلابيب الإدارة والحكم، مهنئًا سموّه بمناسبة تعينه وليًا للعهد ومتمنيًا لها السداد والتوفيق.

واعتبرت عضو مجلس الادارة سميرة بنت عبدالرحمن الصويغ، أن تعيين سموه وليًا للعهد يُعضد من مسيرة التنمية في البلاد التي انطلقت، فضلاً عن ترسيخه للعنصر الشبابي وأهميته في القيادة، رافعة أسمى آيات التهاني بتعيين سموّه وليًا للعهد مبدية تفاؤلها بمستقبل أفضل للشابات والشباب في ظل قيادة تعي أهمية العنصر الشبابي في البناء والتنمية.

في حين قال العضو عبدالحكيم بن حمد العمار، إن المملكة تحتاج في ظل التغيرات من حولها إلى قيادات شابه تُسهم في قيادة المسيرة، متطلعًا بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، خير عون وسند لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظهالله.

وقدّم العضو عبدالعزيز بن محمد العثمان، تهانيه الخاصة لص احب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان متمنيًا له مزيدًا من التقدم، معتبرًا تعينه مسارًا جديدًا تخطوه البلاد نحو النمو والتنمية المستدامة.

وأكد العضو عبدالمحسن بن عبدالمجيد الفرج، أن تعيين سموّه وليًا للعهد يُعد إضافة كبيرة للمملكة وحدثًا فريدًا يؤكد أن المملكة وقياداتها الرشيدة يدركون جيدًا أن الأمم تعلو بسواعد شبابها وخبرات رجالها الأكفاء، متمنيًا له التوفيق والسداد في استكمال مسيرة التنمية التي بدأت وأخذت ملامحها تتضح بخاصة في المجالات الاقتصادية على أنواعها.

وأبدى من جانبه العضو غدران بن سعيد غدران ، تفاؤله بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد، كونه من جيل الشباب القادر على المشاركة في خدمة مسيرة الوطن نحو النمو والتنمية.

ورحب عضو مجلس الادارة فهد بن عبدالرحمن الثنيان، بتولي سمو الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد متمنيًا له التوفيق والسداد في خدمة المملكة ومواطنيها، لافتًا إلى أنه اكتسب الخبرة من والده خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– وتولى الف ترة الأخيرة زمام المبادرة فيإع ادة صياغة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التنويع في مصادرة.

وعبّر العضو فيصل بن صالح القريشي عن سعادته بتولي ص احبالسمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، قائلا: إنه إعلانًا بانطلاق عصر الشباب، مشيرًا إلى أن ذلك يُعطي الجميع الأمل في مستقبل أفضل.

وتفاءل عضو المجلس محمد بن يوسف الدوسري بقدوم الأمير محمد بن سلمان لولاية العهد كونه قيادة شابة ورائد من رواد الأعمال أثبت منذ ولوجه لمنصب ولي ولي العهد قدرته على الإدارة الناجحة، مؤكدًا أن المرحلة تحتاج بكل تأكيد لدماء شابة قادرة على الإسهام في تحقيق التطلعات التي رسمتها رؤية المملكة للمستقبل.

ومن جهتها، رحبت عضو مجلس الادارة مناهل بنت عبدالله الحمدان، بتولي سموّه ولاية العهد، متمنية له نيابة عن نفسها وكل سيدات الأعمال في المنطقة التوفيق والسداد، قائلةً إن تعيين سموّه يأتي متماشيًا مع المسارات التي أخذت تسلكها المملكة نحو النمو والازدهار.

وقدّم العضو نجيب بن عبدالله السيهاتي، تهانيه لصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان متمنيًا له وللمملكة مزيدًا من التقدم والازدهار في كافة المجالات، مثنيا على دوره الرائد فيما يتعلق