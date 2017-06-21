 غوغل.. تساعدك على إيجاد وظيفتك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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غوغل.. تساعدك على إيجاد وظيفتك

غوغل.. تساعدك على إيجاد وظيفتك
المناطق - الرياض

أطلقت شركة غوغل الثلاثاء خاصية جديدة في محركها للبحث لتسهيل عملية إيجاد وظائف للباحثين عنها.
وتسعى غوغل من خلال الخاصية الجديدة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمنافسة أكبر المواقع المتخصصة في مجال التوظيف مثل “لينكد إن” و “مانستر” وأيضا مواقع مثل “فيسبوك”.

والخاصية الجديدة متاحة حاليا فقط باللغة الإنجليزية على الأجهزة المحمولة والمكتبية.

وكل ما على المستخدم القيام به هو الكتابة في مربع البحث كلمات مثل “وظائف بالقرب مني” أو “وظائف إدارية”، وعلى الفور ستظهر الوظائف المتاحة على صفحة نتائج البحث.

ومن خلال القسم الخاص بالوظائف في صفحة نتائج البحث، سيتمكن المستخدم من تعديل عملية البحث للحصول على نتائج أفضل، حيث يمكنه على سبيل المثال فلترة الوظائف المتاحة بداوم كامل فقط على سبيل المثال، أو حتى التعرف على نبذة عن الشركة أو الشركات التي توفر وظائف في المجال المهتم به.

ويمكن تنقيح عملية البحث وفقا لمعايير عدة مثل المجال أو تاريخ توافر الوظيفة.

ووفقا لما أورده موقع “تك كرانش” يمكن للمستخدم أيضا تشغيل خاصية التنبيهات ليحصل على رسالة فورية بمجرد توافر وظيفة جديدة تتوافق مع المعايير الذي وضعها بنفسه.

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