 منسوبو ومنسوبات تعليم الليث يبايعون الأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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منسوبو ومنسوبات تعليم الليث يبايعون الأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد

منسوبو ومنسوبات تعليم الليث يبايعون الأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد
المناطق - عادل الزهراني
رفع مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم بالمحافظة طلاباً وطالبات ومعلمين ومعلمات وموظفين وموظفات ، أصدق التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود” يحفظه الله ” بمناسبة صدور الثقة الملكية الغالية من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ”  يحفظه الله ” بتعيين سموه  ولياً للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء،  مع استمرار سموه وزيرا للدفاع.
داعيا الله سبحانه وتعالى بأن يكتب لسموه الكريم العون والتوفيق والسداد وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار والتلاحم والترابط بين أفراد الأسرة المالكة وبين ابناء هذا الوطن الكريم ويزيدهم توفيقا وقوة في خدمة الاسلام والمسلمين في كل مكان وأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ويسدد جهوده في لم صدع الامة الاسلامية وتقوية شوكتها وتوحيد جهودها وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والخير ويجعل راية الاسلام هي العليا دائما .

وتابع ” البركاتي ” ما نلمسه اليوم على أرض المملكة من تطور في مختلف المجالات خير شاهد على النجاح الكبير لهذا النهج الذي اتبعه ولاة الأمر، و لعل المتتبع لمشهدنا الوطني يدرك حجم المنجزات الكبيرة و المسيرة المباركة التي تشهدها بلادنا في كافة القطاعات التنموية والتعليمية والحضارية والعمرانية والاقتصادية والأمنية والصحية والخدمية .
وما كان هذا ليتحقق لولا قيادة هذه البلاد الحريصة على خدمة المواطن وتوفير كل سبل وسائل العيش الكريم على ثرى هذا الوطن المبارك .

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