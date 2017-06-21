عروض الاكروبات الصيني وفرقة “كراميش” ضمن البرنامج الترفيهي لعيد الشرقية 38

انهت غرفة الشرقية ممثلة بصندوق المناسبات استعداداتها لإطلاقال برنامج الترفيهي لعيد الشرقية 38 الذي يشتمل على عدد من الفعاليات الجديدة والمتنوعة ستقام في مواقع مختلفة في المنطقة.

واوضح امين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل بان اهالي المنطقة وزوارها سيكونون على موعد مع فقرات مختلفة ومتنوعة راعت اهتمامات فئات العائلات والاطفال والشباب، مؤكدا بانها فرصة لتمضية اوقاتا جميلة مع ابنائهم في العيد.

واشار الى ان الفعاليات ستستقبل اهالي وزوار المنطقة ابتداء من اول ايام عيدالفطر السعيد 1438 الذي تنظمه الغرفة برعاية وتشريف سمو امير المنطقة صاحب السمو الملكي امير المنطقة الشرقية الامير سعود بن نايف وتستمر لمدة اسبوع، حيث ينطلق البرنامج اول يوم العيد في الصالة الرياضية الخضراء (الهيئة العامة للرياضة) عند الساعة 8.30 مساء بلوحة وطنية بعنوان (منبع الخير)، كما تستمر الفعاليات بالعرضة السعودية، وعروض لمسرحية الاطفال (ارض الثلج)، بالاضافة الى مشاركة لفرقة كراميش المحببة لدى الاطفال.

كما يختتم اليوم بعروض جديدة ومميزة للالعاب النارية التي تعود عليها اهالي وزوار المنطقة ابتهاجا بالعيد، حيث ستنطلق في موقعين الاول سيكون في الواجهة البحرية بالدمام، والثاني في ساحة الاحتفالات في بقيق.

كما قال الوابل بانه وبعد اطلاعنا على التجارب والبرامج المختلفة حاولنا تقديم كل ما هو جديد في قطاع الترفيه ويناسب اذواق الحضور ويحترم خصوصيته وتقاليده، لافتا الى ان الحفل والفعاليات المصاحبة لهذا العام ستنفذ بطرق حديثة تناسب الحضور والجمهور المستهدف لتحقيق جملة من الاهداف ابرزها التسلية والفائدة وكسب الجوائز للطفل والاسرة والشباب، مشيرا الى فعاليات ومسابقات متنوعة تحتضنها المجمعات التجارية .

واشاد الوابل بالجهود الكبيرة التي تبذل كل عام من جميع المشاركين في فرق العمل من اجل انجاح الحفل، والتي تقوم بها كافة المعنيين من الجهات الحكومية، والاهلية، ورجال الاعمال، وكافة اعضاء اللجان العاملة بالحفل، مؤكدا بان طموح اهالي المنطقة الشرقية دائما ما يأخذنا الى اماكن بعيدة في الابداع وهذا ما يجعلنا نسعى الى تلبية تلك الطموحات وتنفيذها على ارض الواقع من خلال شراكاتنا مع المميزين من المتخصصين في الترفيه.