 أمير جازان يتلقى بيعة المواطنين لولي العهد..مساء اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير جازان يتلقى بيعة المواطنين لولي العهد..مساء اليوم

أمير جازان يتلقى بيعة المواطنين لولي العهد..مساء اليوم
المناطق- جازان
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان البيعة نيابةً عن سموه الكريم وذلك مساء هذا اليوم الاربعاء الموافق 26/9/1438هـ بعد صلاة التراويح مباشرة بقصر سموه الكريم بمدينة جيزان.
كما يستقبل محافظي المحافظات والمراكز مراسم البيعة من أعيان ومشايخ وأهالي المحافظة كلاً في محافظته ومركزه.

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