 أمير تبوك يكرم المقيم المصري تقديرا له بعد إنقاذ محطة وقود من الحريق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يكرم المقيم المصري تقديرا له بعد إنقاذ محطة وقود من الحريق

أمير تبوك يكرم المقيم المصري تقديرا له بعد إنقاذ محطة وقود من الحريق
المناطق- تبوك
كرم صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم في مكتب سموه بالإمارة المقيم المصري جمال محمد بيومي تقديراً لما قام به من عمل بطولي تمثل في أنقاذ محطة وقود من الحريق بعد قيامه بإبعاد سيارة مشتعلة تعرضت لحريق داخل المحطة بمدينة تبوك
وهنأ سموه المقيم المصري واصفآ عمله بالبطولي كمسلم عربي مصري وعمل مقدر من الجميع ومن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو وزير الداخلية حفظهم الله
وقدم سموه له مكافأه مالية تقديرآ لهذا العمل كما سلمه المكافأه المقدمة من سمو وزير الداخلية وعبر المقيم المصري عن شكره وتقديرة لسمو امير المنطقة على إستقباله وتكريمه مؤكدآ ان هذا التكريم ليس مستغرباً على ولاة الأمر في هذه البلاد الغالية مشيرآ الى ان ماقام به وهو واجب أنساني سائلآ الله العلي القدير ان يحفظ قادة هذه البلاد واهلها من كل سوء ومكروه حضر التكريم وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للحقوق احمد الحجيلي ومدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد فاضل بن مسفر الشمراني
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