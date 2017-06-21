 الهبدان يجتمع مع العاملين بمستشفيات الحد الجنوبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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الهبدان يجتمع مع العاملين بمستشفيات الحد الجنوبي

الهبدان يجتمع مع العاملين بمستشفيات الحد الجنوبي
المناطق- عسير

قام مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد علي الهبدان يوم امس بزيارة تفقديه للقطاع الصحي بظهران الجنوب شملت مركز صحي الغايل  ومستشفى ظهران الجنوب زار خلالها اقسام الطوارئ والنقل الاسعافي والتموين الطبي وعدد اخر من الاقسام واستمع الى شرح وافي من مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى ظهران الجنوب الاخصائي محمد علي ال فرج ثم عقد اجتماع مع فريق العمل للتطوير والتحول بالقطاع الصحي واطلع على كافة الاستعدادات والتجهيزات وفرق الدعم الصحي الموجودة بالمرافق الصحية ثم تناول الجميع وجبة الافطار  بحضور وكيل محافظ ظهران الجنوب الاستاذ سعد بن راشد الاسمري وعدد من مدراء الدوائر الحكوميه بالمحافظة وموظفي الدعم القادمين من مختلف مناطق المملكه  وموظفي القطاع الصحي.  

وكان الهبدان قد قام بزيارة مماثلة للعاملين بمستشفى الفرشة العام وتفقد كافة اقسام المستشفى والتقى بالعاملين وفرق الدعم المكلفة بالعمل بالمستشفى وحث الجميع على بذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة المرضى.

 

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