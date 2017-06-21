 إيقاف الانتساب والتعليم عن بعد في 15 جامعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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إيقاف الانتساب والتعليم عن بعد في 15 جامعة

إيقاف الانتساب والتعليم عن بعد في 15 جامعة
المناطق- الرياض

أوقفت 15 جامعة القبول في نظامي التعليم عن بعد والانتساب، مع صدور تعميم من وزارة التعليم بضرورة إيقاف القبول بأنواع التعليم الأخرى المطبقة بالجامعات.

واستثنت الوزارة التعليم المنتظم، في حين ستستمر 9 جامعات في تخريج دفعات من الطلاب الدارسين بالنظامين الموقوفين، حسب صحيفة “الوطن”.

ويأتي ذلك رغم استمرار عدد من الجامعات في فتح التسجيل بنظامي الانتساب والتعليم عن بعد؛ ما يؤكد أن الجامعات ستستمر على مدى 3 إلى 4 سنوات قادمة في تخريج دفعات من خريجي النظامين الموقوفين.

ومع صدور عددٍ من التعاميم من وزارات مختلفة تستهدف الحد من توظيف الدارسين بنظامي الانتساب والتعليم عن بعد، تتقلص الفرص الوظيفية للمنتسبين، لتبقى خيارات طلاب الانتساب محدودة بالوظائف الإدارية، ووظائف القطاع الخاص فقط.

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