أمير جازان : الأوامر الملكية رسخت الاطمئنان في نفوس الموطنين..

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياَ للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع.

وقال سموه في برقية رفعها اليوم : ” إنه ليشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة جازان أن نرفع لمقامكم السامي الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياَ للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع .. مجددين البيعة على السمع والطاعة , ومعربين عن ارتياح الجميع لذلك”.

وأضاف سموه :” لقد رسخ هذا الاختيار الشعور بالاطمئنان في نفوس المواطنين عامة وأهالي منطقة جازان خاصة حيال مستقبل حافل بالاستقرار في وطننا الغالي الحبيب , لما عرف عن سموه من إخلاص وتفاني وحب للوطن والمواطنين , فهو صاحب رؤية 2030 التي شهد العالم بأنها رؤية المستقبل , سائلين الله تعالى أن يديم على هذا الوطن لحمته الوطنية وأمنه واستقراره في ظل قيادتكم الحكيمة .. حفظكم الله وأدام عزكم “.