 ترامب يتصل بولي العهد مهنئا ومتطلعا لترسيخ الشراكات السعودية الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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ترامب يتصل بولي العهد مهنئا ومتطلعا لترسيخ الشراكات السعودية الأمريكية

ترامب يتصل بولي العهد مهنئا ومتطلعا لترسيخ الشراكات السعودية الأمريكية
المناطق- واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، اتصالا هاتفيا، من فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية .
وعبر فخامة الرئيس الأمريكي عن التهنئة لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز باختياره وليا للعهد، وتطلع فخامته بأن يسهم اختيار سموه في ترسيخ الشراكة السعودية الأمريكية .
وجرى خلال الاتصال بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

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