ترامب يتصل بولي العهد مهنئا ومتطلعا لترسيخ الشراكات السعودية الأمريكية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، اتصالا هاتفيا، من فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية .

وعبر فخامة الرئيس الأمريكي عن التهنئة لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز باختياره وليا للعهد، وتطلع فخامته بأن يسهم اختيار سموه في ترسيخ الشراكة السعودية الأمريكية .

وجرى خلال الاتصال بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.