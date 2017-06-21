وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يزور دار الملاحظة الاجتماعية بالأفلاج

زار وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة المهندس الحجاب بن أحمد الحازمي دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الأفلاج التقى خلالها أبنائه نزلاء الدار وتحدث لهم بكلمة أبوية توجيهية ، واستمع منهم لمطالبهم واحتياجاتهم والتي تحرص الوزارة دوما على توفيرها للفئات المشمولة بالرعاية.

كما رافق مدير الدار مفلح الكبرى وعدد من منسوبيها في جولة على كافة مرافقها التعليمية والاجتماعية والطبية والترفيهيه والرياضية ، واستمع لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها الدار لنزلائها ، ووجه بتجديد التعاقد مع معلم حلقة تحفيظ القران الكريم لما للقرآن الكريم من أهمية قصوى في تعديل سلوك النزيل .

وأبدى المهندس الحازمي سعادته بما رآه من امكانات ومالمسه من جهد ، وقدم شكره لمنسوبي الدار على جهودهم الكبيرة التي تأتي امتدادا وثمرة لجهود الوزارة لخدمة ورعاية جميع الفئات .

يذكر ان دور الملاحظة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، تُعد ملاذاً آمناً، لاحتضان العديد من الأحداث دون سن 18 عاماً، ممن صدر منهم جرم أو جنوح يعاقب عليه القانون؛ حيث يتم إيوائهم في الدار إلى حين صدور أحكام شرعية بحقهم أو العفو عنهم، حيث يحظون طيلة فترة إقامتهم بالرعاية والتوجيه والتعليم والتدريب، إلى أن تتم إعادة تأهيلهم، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.