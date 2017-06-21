أمير القصيم: الثقة الملكية التي مُنحت لسمو الأمير محمد بن سلمان تدل على الحكمة والرأي السديد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أوفر التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياَ للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع.

وقال سموه إنه ليشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة القصيم أن نرفع لمقامكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياَ للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، مؤكدين البيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى كل ما فيه خير ورفعة الوطن والمواطن.

وأضاف سموه :” أن الثقة الملكية التي مُنحت لسمو الأمير محمد بن سلمان تدل على الحكمة والرأي السديد، كما أنها مسؤولية تحملها سموه مع مسؤولياته الكبيرة ، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية التي نعيشها تدعو إلى تكاتف الجميع ، والعمل المتواصل ، وبذل أقصى الجهد لتحقيق النماء والازدهار ، داعياً الله له بالتوفيق والسداد في مسيرة العطاء بجانب قائد البلاد وباني نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، سائلين الله تعالى أن يديم على هذا الوطن لحمته الوطنية وأمنه واستقراره في ظل قيادتكم الحكيمة.