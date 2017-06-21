 أمير القصيم: الثقة الملكية التي مُنحت لسمو الأمير محمد بن سلمان تدل على الحكمة والرأي السديد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير القصيم: الثقة الملكية التي مُنحت لسمو الأمير محمد بن سلمان تدل على الحكمة والرأي السديد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يزور دار الملاحظة الاجتماعية بالأفلاج ترامب يتصل بولي العهد مهنئا ومتطلعا لترسيخ الشراكات السعودية الأمريكية امير جازان ونائبه يقدمان التهنئة لسمو ولي العهد بالثقة الملكية الكريمة.. أمير جازان : الأوامر الملكية رسخت الاطمئنان في نفوس الموطنين.. إيقاف الانتساب والتعليم عن بعد في 15 جامعة “التخصصات الصحية” تعيد جدولة مواعيد اختبارات شهادة الاختصاص السعودية الهبدان يجتمع مع العاملين بمستشفيات الحد الجنوبي أمير الباحة يستقبل اليوم البيعة لسمو ولي العهد أمير تبوك يكرم المقيم المصري تقديرا له بعد إنقاذ محطة وقود من الحريق محافظ بيشة يهنئ ويبايع ولي العهد بالثقة الملكية الكريمة أمير جازان يتلقى بيعة المواطنين لولي العهد..مساء اليوم

أمير القصيم: الثقة الملكية التي مُنحت لسمو الأمير محمد بن سلمان تدل على الحكمة والرأي السديد

أمير القصيم: الثقة الملكية التي مُنحت لسمو الأمير محمد بن سلمان تدل على الحكمة والرأي السديد
المناطق _بريدة
رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم  أوفر التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياَ للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع.
وقال سموه إنه ليشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة القصيم أن نرفع لمقامكم  أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياَ للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، مؤكدين البيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى كل ما فيه خير ورفعة الوطن والمواطن.
وأضاف سموه :” أن الثقة الملكية التي مُنحت لسمو الأمير محمد بن سلمان تدل على الحكمة والرأي السديد، كما أنها مسؤولية تحملها سموه مع مسؤولياته الكبيرة ، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية التي نعيشها تدعو إلى تكاتف الجميع ، والعمل المتواصل ، وبذل أقصى الجهد لتحقيق النماء والازدهار ، داعياً الله له بالتوفيق والسداد في مسيرة العطاء بجانب قائد البلاد وباني نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، سائلين الله تعالى أن يديم على هذا الوطن لحمته الوطنية وأمنه واستقراره في ظل قيادتكم الحكيمة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>