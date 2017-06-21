 أمير القصيم يقدم التهنئة لسمو ولي العهد بالثقة الملكية الكريمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يقدم التهنئة لسمو ولي العهد بالثقة الملكية الكريمة

أمير القصيم يقدم التهنئة لسمو ولي العهد بالثقة الملكية الكريمة
المناطق _بريدة
قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختياره ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع.
وقال سمو أمير منطقة القصيم : أتقدم لسموكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة القصيم بالتهنئة والمبايعة  باختياركم ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ، سائلين الله العلي القدير أن يمدكم بالعون والتوفيق لخدمة هذا الوطن في ظل القيادة الحكيمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ معربين لسموكم الكريم عن أصدق التبريكات على هذه الثقة الكريمة ، والله يحفظكم ويرعاكم.

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