 سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك المغرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك المغرب

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك المغرب
المناطق _واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا ، اليوم، من جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية ، هنأه فيه بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، متمنياً لسموه التوفيق والسداد.
وقد أعرب سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لجلالته، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنياً لجلالته ولشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

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