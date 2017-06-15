قيادات غرفة الرياض تهنىء وتبايع سمو ولي العهد

رفعت قيادات غرفة الرياض التهنئة الى مقام صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة ثقة خادم الحرمين الشريفين بتعيينه وليا للعهد، مبايعين سموه على السمع والطاعة في المنشط والمكره .
- وقال رئيس مجلس ادارة الغرفة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ان هذا الاختيار يأتي ليؤكد قوة وصلابة بيت الحكم السعودي وان الانتقال السلس لتولي ولاية العهد يشكل أساسا مهما للاستقرار الذي تنعم به بلادنا بفضل الله ثم بفضل حكمة وقيادة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، مشيرا الى ان الامير محمد بن سلمان قاد عملا كبيرا في اطار الاصلاح الاقتصادي وتعزيز دور المملكة اقليميا ودوليا، وان المملكة تسير الى تحقيق منجزات تاريخية في ظل اهتمام القيادة بتعزيز الكيان الاقتصادي والسياسي والامني والذي سيكون له اثرا ايجابيا على الاقتصاد الوطني وعلى مستوى المنطقة .
واشاد الراجحي بما قدمة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف من جهود مقدرة في خدمة وطنه على كافة الاصعدة .
- من جانبه اشاد نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض الاستاذ/ حمد الشويعر بالثقة الملكية، مشيرا الى ان تعيين سموه يشكل منطلقا مهما لمستقبل بلادنا سواء على المستوى الاقتصادي والتنموي او السياسي لما يمثله سمو ولي العهد من شخصية قيادية قادرة على التعامل مع متطلبات الحاضر والمستقبل وبما يعزز الدور الريادي للمملكة اقليما ودوليا ، مشيرا الى الانجازات المهمة التي حققها سموه من خلال رئاسته مجلس الاقتصاد والتنمية ، داعيا الله تعالى ان يعين سموه ويوفقه لما فيه خير الوطن والمواطن .
- من جانبه قال نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض المهندس منصور الشثري ان ثقة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله في اختيار سمو الامير محمد بن سلمان وليا للعهد تأتي في اطار ما تعيشه بلادنا قيادة وشعبا من تلاحم وثقة كبيرة على كل المستويات، مؤكدا ان اختيار سموه يأتي في وقت تنطلق فيه المملكة برؤية جديدة ذات ابعاد اقتصادية وتنموية استراتيجية وان تعيين الامير محمد بن سلمان وليا للعهد سيعزز من انجازات هذه المرحلة التنموية الكبرى، سائلا الله تعالى ان يوفق سموه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وان يديم على الوطن الامن والرخاء .
- وقال أمين عام غرفة الرياض الأستاذ أحمد بن علي السويلم ان اختيار سمو الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد يعد إضافة مهمة لمنجزات عهد خادم الحرمين الشريفين الذي يشهد تحولا تنمويا يواكب متطلبات العصر والمتغيرات التي يشهدها العالم سياسيا واقتصاديا ، انطلاقا من رؤية المملكة 2030 التي يديرها ويتابعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ويرسم خططها بكل دقة تجاه تعزيز الدور الاقتصادي والتنموي للبلاد وبما يحقق للمملكة مكتسبات وطنية ودولية، مشيرا الى ان سمو ولي العهد يقود ملحمة تنموية واصلاحية كبرى سيكون لها الاثر الايجابي على كافة الأصعدة، ودعا السويلم الله تعالى ان يوفق سموه الى تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين.
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