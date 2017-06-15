سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة من صاحب السمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب فيها عن أطيب تمنياته بمناسبة صدور الأمر الملكي باختياره وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع .

وتمنى سمو الشيخ سلطان بن زايد لسمو ولي العهد التوفيق والسداد لمواصلة عطائه في خدمة وطنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والحرص على تنميتها والارتقاء بها في المجالات كافة .