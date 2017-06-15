الحازمي يبايع الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد

رفع معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي , التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيار سموه ولياً للعهد, وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء .
وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة : باسمي واسم جميع منسوبي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة , نبايع سموّه الكريم ولياً للعهد على كتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره, سائلين الله عز وجل أن يعين سموه ويوفقه لخدمة الدين والملك والوطن, وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها
وبارك معاليه التعيينات الجديدة مؤكداً أنها قرارات خير وتصب في رفعة وتقدم هذا الوطن بالاعتماد على جيل الشباب الذين سيقودون المملكة للازدهار.
ودعا معاليه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن يكلل مساعيه لنهضة هذا الوطن وحفظ أمنه واستقراره من كيد الكائدين والمتربصين لتستمر هذه المسيرة الناجحة
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