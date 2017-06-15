الحازمي يبايع الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد

رفع معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي , التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيار سموه ولياً للعهد, وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء .

وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة : باسمي واسم جميع منسوبي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة , نبايع سموّه الكريم ولياً للعهد على كتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره, سائلين الله عز وجل أن يعين سموه ويوفقه لخدمة الدين والملك والوطن, وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها

‏وبارك معاليه التعيينات الجديدة مؤكداً أنها قرارات خير وتصب في رفعة وتقدم هذا الوطن بالاعتماد على جيل الشباب الذين سيقودون المملكة للازدهار.

‏ودعا معاليه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن يكلل مساعيه لنهضة هذا الوطن وحفظ أمنه واستقراره من كيد الكائدين والمتربصين لتستمر هذه المسيرة الناجحة