 الحازمي يبايع الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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الحازمي يبايع الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد

الحازمي يبايع الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد
المناطق _الدمام
رفع معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة  المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي , التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيار سموه ولياً للعهد, وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء .
وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة : باسمي واسم جميع منسوبي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة , نبايع سموّه الكريم ولياً للعهد على كتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره, سائلين الله عز وجل أن يعين سموه ويوفقه لخدمة الدين والملك والوطن, وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها
 ‏وبارك معاليه التعيينات الجديدة مؤكداً أنها قرارات خير وتصب في رفعة وتقدم هذا الوطن بالاعتماد على جيل الشباب الذين سيقودون المملكة للازدهار.
 ‏ودعا معاليه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن يكلل مساعيه لنهضة هذا الوطن وحفظ أمنه واستقراره من كيد الكائدين والمتربصين لتستمر هذه المسيرة الناجحة

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