 مدير جامعة نجران:نهنىء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونبايعه سمعا وطاعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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مدير جامعة نجران:نهنىء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونبايعه سمعا وطاعة

مدير جامعة نجران:نهنىء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونبايعه سمعا وطاعة
المناطق _نجران
رفع معالي مدير جامعة نجران الدكتور محمد بن إبراهيم الحسن التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة تعيينه ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيرا للدفاع.

وبايع الحسن نيابة عن نفسه وعن منسوبي الجامعة سمو ولي العهد على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره.

وأكد الحسن بأن تصويت 31 من أصل 34 من أعضاء هيئة البيعة باختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد والتي تعد أعلى نسبة على الإطلاق تبين ما يمتلكه من دور بارز وقيادي على مستوى الوطن ؛ إذ لمس الوطن دوره المميز وحرصه على شعب المملكة العظيم في إطلاقة لرؤية المملكة 2030 وما ستوفره من إزدهار ورفاهية.

ونوه الحسن أن القرارات الملكية التي أصدرت فجر اليوم تؤكد حرص القيادة الرشيدة على دمج الشباب بشهاداتهم التعليمية العالية مع الخبرات القيادية لتولي شؤون الدولة وتحمل المسوؤلية إضافة إلى حرص القيادة على شعبها من خلال رفاهيته وإزدهار وطنه.

ودعا الحسن الله عز وجل أن يوفق سموه ويعينه لخدمة الوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الحكيمة.

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