 الهاجري: نبايع الأمير محمد بن سلمان على السمع و الطاعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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الهاجري: نبايع الأمير محمد بن سلمان على السمع و الطاعة

الهاجري: نبايع الأمير محمد بن سلمان على السمع و الطاعة
المناطق _الدمام

بايع رئيس مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي الأستاذ معدي بن مسعود الهاجري باسمه ونيابة عن أعضاء شرف و مجلس الإدارة ومنسوبي وجماهير النادي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد على كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره ، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – وولي عهده الأمين – حفظه الله – و أن يمدهما بعونه و توفيقه و يسدد خطاهما و ينعم على مملكتنا الغالية الأمن و الأمان و الاستقرار و الازدهار إنه ولي ذلك والقادر عليه .

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