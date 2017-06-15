الهاجري: نبايع الأمير محمد بن سلمان على السمع و الطاعة

بايع رئيس مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي الأستاذ معدي بن مسعود الهاجري باسمه ونيابة عن أعضاء شرف و مجلس الإدارة ومنسوبي وجماهير النادي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد على كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره ، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – وولي عهده الأمين – حفظه الله – و أن يمدهما بعونه و توفيقه و يسدد خطاهما و ينعم على مملكتنا الغالية الأمن و الأمان و الاستقرار و الازدهار إنه ولي ذلك والقادر عليه .