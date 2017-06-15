منسوبو تعليم عسير يبايعون سمو ولي العهد

رفع المدير العام للتعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، نيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات ، إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختياره وليا للعهد .

وأكد آل كركمان مبايعة منسوبي ومنسوبات التعليم من إداريين وإداريات ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات لسموه الكريم وليا للعهد على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام .

إلى ذلك عد آل كركمان وقيادات ومنسوبو ومنسوبات التعليم في المنطقة أن الأوامر الملكية الكريمة تعد خطوة رائدة في مسيرة التطور والنماء التي تشهدها المملكة ، وتؤسس لمستقبل واعد وغد مشرق في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – أيده الله – .