 منسوبو تعليم عسير يبايعون سمو ولي العهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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منسوبو تعليم عسير يبايعون سمو ولي العهد

منسوبو تعليم عسير يبايعون سمو ولي العهد
المناطق _عسير

رفع المدير العام للتعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، نيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات ، إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ،  بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختياره وليا للعهد .

وأكد آل كركمان مبايعة منسوبي ومنسوبات التعليم من إداريين وإداريات ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات لسموه الكريم وليا للعهد على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام .

إلى ذلك عد آل كركمان وقيادات ومنسوبو ومنسوبات التعليم في المنطقة أن الأوامر الملكية الكريمة  تعد خطوة رائدة في مسيرة التطور والنماء التي تشهدها المملكة ، وتؤسس لمستقبل واعد وغد مشرق في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – أيده الله – .

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