“الهبدان” الأوامر الملكية تصب بخيرها وعطائها في مصلحة الوطن والمواطن

رفع مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان باسمه ونيابة عن كافة منسوبي صحة عسير التهنئة لمقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على الثقة الملكية الكريمة وثقة هيئة البيعة في تعيينه ولياً للعهد .

وقال الهبدان سنبقى على الوفاء والإخلاص والسمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الملك المفدى لما يحبه ويرضاه ، وأن يكون فيما قرره خادم الحرمين الشريفين خير للبلاد والعباد ، وأن يديم الأمن والاستقرار والرخاء لهذه البلاد المباركة.

ونوه الهبدان بمضامين الأوامر الملكية الجديدة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مؤكداً بأنها تصب بخيرها وعطائها في مصلحة الوطن والمواطن ومواصلة الانطلاقات التي عاشتها وتعيشها المملكة.