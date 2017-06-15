 “الهبدان” الأوامر الملكية تصب بخيرها وعطائها في مصلحة الوطن والمواطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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“الهبدان” الأوامر الملكية تصب بخيرها وعطائها في مصلحة الوطن والمواطن

“الهبدان” الأوامر الملكية تصب بخيرها وعطائها في مصلحة الوطن والمواطن
المناطق _عسير

رفع مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان باسمه ونيابة عن كافة منسوبي صحة عسير التهنئة لمقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على الثقة الملكية الكريمة وثقة هيئة البيعة في تعيينه ولياً للعهد .

   وقال الهبدان سنبقى على الوفاء والإخلاص والسمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الملك المفدى لما يحبه ويرضاه ، وأن يكون فيما قرره خادم الحرمين الشريفين خير للبلاد والعباد ، وأن يديم الأمن والاستقرار والرخاء لهذه البلاد المباركة.

ونوه الهبدان بمضامين الأوامر الملكية الجديدة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مؤكداً بأنها تصب بخيرها وعطائها في مصلحة الوطن والمواطن ومواصلة الانطلاقات التي عاشتها وتعيشها المملكة.  

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