 عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرفع التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرفع التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان

عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرفع التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان
المناطق _مكة المكرمة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، التهنئة، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء.
وقال نائب أمير منطقة مكة المكرمة في برقية خطية ” يشرفني ياسيدي أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات باختيار سموكم ولياً للعهد وتعيينكم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ، وإننا لنهنئ أنفسنا في هذا الوطن الغالي بهذا الإختيار المبارك ، وأبايعكم ياسيدي على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي اليسر والعسر ، سائلاً الله عز وجل أن يسدد خطاكم وأن يوفقكم لما فيه خير ورفعة وإستمرار تقدم هذه البلاد الطاهرة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله “.

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