 الأمير خالد الفيصل يهنئ الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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الأمير خالد الفيصل يهنئ الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد

الأمير خالد الفيصل يهنئ الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد
المناطق _مكة المكرمة

قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الأمر الملكي باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء.
وقال الأمير خالد الفيصل في برقية خطية “أصالة عن نفسي ونيابة عن مشائخ وأهالي وأعيان منطقة مكة المكرمة ، أبعث لسموكم بخالص التهاني والتبريكات على الثقة الغالية الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وأدام عزه ، باختياركم ولياً للعهد ، ونبايع سموكم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، سائلاً الله سبحانه وتعالى لكم العون والتوفيق والسداد “

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