 محافظ العقيق يستقبل المبايعين لولي العهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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محافظ العقيق يستقبل المبايعين لولي العهد

محافظ العقيق يستقبل المبايعين لولي العهد
المناطق _الباحة
استقبل محافظ  العقيق غلاب بن غالب أبو خشيم بديوان المحافظة اليوم الأربعاء، أصحاب الفضيلة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية وقادة القطاعات الأمنية وأهالي المحافظة والمواطنين الذين قدمو لمبايعة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد – حفظه الله -.
وقال محافظ العقيق إن هذا الحضور الكبير لتقديم البيعة اليوم ليس بمستغرب على أهالي العقيق، وإننا في هذا اليوم نبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد على السمع والطاعة، ومثل هذه القرارات الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تؤكد اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، والدولة رعاها الله رأت من هو أكفأ وأصلح بمثل هذا المكان ولمصلحة المواطنين والمملكة دائمًا ترى من فيه المصلحة من مواطنيها لشغل تلك المناصب، والحمد لله المملكة وأبناؤها يعيشون في أمن واستقرار وفي تطور مستمر، داعياً الله لولي العهد بالتوفيق وللقيادة الحكيمة بالسداد وأن ينفع به البلاد والإسلام والمسلمين .

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