ختام الدورة الرمضانية لتحفيظ القرآن بدومة الجندل

اختتمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة دومة الجندل برعاية فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن إبراهيم الدريويش عصر الأربعاء 1438/9/26 الدورة الرمضانية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم وتصحيح التلاوة والتي أقيمت من بداية شهر رمضان المبارك في جامع الدريويش برعاية أوقاف عبدالمحسن خلف العنزي .

وسجل بالدورة أكثر من مائة طالب ودارس في ثمان حلقات للحفظ والمراجعة وتصحيح التلاوة حيث اجتاز ثمان وعشرون طالبا أجزاء جديدة منهم أربع طلاب خمسة أجزاء وطالب واحد أربعة أجزاء وأربع طلاب ثلاثة أجزاء وعشرة طلاب جزءان وتسعة طلاب جزء واحد .

كما قدمت إدارة الدورة جائزة للمدرس المتميز في الدورة عبارة عن مكافأة الف ريال وهدية تقديرية من جمعية تحفيظ القرآن الكريم .

وفي ختام التكريم قدم الشيخ الدكتور عيسى الدريويش درعا شكر وتقدير من الجمعية لأوقاف عبدالمحسن خلف العنزي تسلمها بالنيابة ابنه سعود