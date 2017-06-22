خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية هنأه فيه بمناسبة اختياره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليًا للعهد، وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، مع استمراره وزيرًا للدفاع.

وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر نبيلة متمنياً لفخامته ولشعب تركيا الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.