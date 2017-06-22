 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي
المناطق _واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية هنأه فيه بمناسبة اختياره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليًا للعهد، وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، مع استمراره وزيرًا للدفاع.
وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر نبيلة متمنياً لفخامته ولشعب تركيا الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.

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