محافظ الخرج يستقبل المبايعين لولي العهد

استقبل محافظ محافظة الخرج بالإنابة الأستاذ صقر الدعجاني رؤساء المراكز ومدراء الدوائر الحكومية وأهالي الخرج المبايعين لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وذلك مساء اليوم الأربعاء 26 رمضان 1438 بعد صلاة التراويح في ديوان المحافظة إنفاذا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وتحدث محافظ الخرج بالإنابة قائلا نبايع ولى العهد على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره .

كما أعرب عن شكره لأهالي والمسؤولين بالمحافظة من مدنين وعسكرين الخرج على مشاعرهم الوطنية ووفاءهم لقيادتهم والتزامهم بواجبات الشريعة الإسلامية بالبيعة لولاة الأمر يحفظهم الله.