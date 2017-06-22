 محافظ الخرج يستقبل المبايعين لولي العهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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محافظ الخرج يستقبل المبايعين لولي العهد

محافظ الخرج يستقبل المبايعين لولي العهد
المناطق _أشرف العصيمي
استقبل محافظ محافظة الخرج بالإنابة الأستاذ صقر الدعجاني  رؤساء المراكز  ومدراء الدوائر الحكومية وأهالي الخرج المبايعين  لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وذلك مساء اليوم الأربعاء 26 رمضان 1438 بعد صلاة  التراويح في ديوان المحافظة  إنفاذا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وتحدث محافظ الخرج  بالإنابة  قائلا نبايع ولى العهد على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره .

كما أعرب عن شكره لأهالي والمسؤولين بالمحافظة من مدنين وعسكرين  الخرج  على مشاعرهم الوطنية ووفاءهم لقيادتهم والتزامهم بواجبات الشريعة الإسلامية بالبيعة لولاة الأمر يحفظهم الله.

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