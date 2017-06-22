 جامعة جازان تعلن خطة القبول للعام الجامعي 1438/1439هـ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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جامعة جازان تعلن خطة القبول للعام الجامعي 1438/1439هـ

جامعة جازان تعلن خطة القبول للعام الجامعي 1438/1439هـ
المناطق _ أمل بهكلي

أعلنت جامعة جازان، ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل عن خطة القبول للعام الجامعي القادم 1438/1439هـ  حيث حددت يوم الأحد الموافق  8 شوال موعدًا لتقديم طلبات الالتحاق بالجامعة، ويستمر حتى 12 شوال لطلاب المنح الداخلية بينما ينتهي التقديم للطلاب السعوديين في 19 من ذات الشهر.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور بركات بن حمود مكرمي أن القبول سيكون إلكترونيًا ولا يحتاج إلى إرسال الوثائق بالطريقة التقليدية،داعياً الطلاب والطالبات الراغبين في التنافس على المقاعد المتاحة للقبول في جامعة جازان، إلى زيارة بوابة القبول الالكتروني للاطلاع على خطة القبول لهذا العام.

وبين الدكتور المكرمي بأن هناك بعض الكليات التي تشترط مقابلات وكشف طبي لذا ينبغي على المتقدمين مراجعة جميع الشروط العامة والخاصة الموضحة في خطة القبول.

وأضاف عميد القبول والتسجيل بأنه  تم تدشين نظام الدعم الفني للقبول ليقوم بالردعلى استفسارات الطلاب و الطالبات خلال مرحله القبول على مدار ٢٤ ساعة، حيث لا يحتاج المتقدم إلى زيارة عمادة القبول والتسجيل كما حددت العمادة الرابط التالي لتقديم طلبات القبول:

http://edugate.jazanu.edu.sa/jazan/ui/home.faces.

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